Si separano ancora, seppur un’altra volta temporaneamente, le strade tra Jacopo Desogus e il Cagliari. L’ala sinistra, classe 2002, si trasferisce in prestito al Gubbio sino a fine stagione.

Un’occasione di crescita per il giovane sardo, che nella prima parte di campionato non ha mai trovato spazio. In Serie C, nello stesso girone dell’Olbia e della Torres, avrà l’opporunità per accumulare minutaggio in vista del prossimo futuro.

È la seconda volta che Desogus viene ceduto in prestito per fare esperienza: era già successo nell’estate del 2022, quando era passato al Pescara, sempre in Serie C.

(Unioneonline/L.Ne.)

