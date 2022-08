Messi in carniere i tre punti strappati al Cittadella, il Cagliari già pensa alla trasferta di sabato sera a Ferrara, contro la Spal.

Nell'allenamento di questa mattina, in campo solo i rossoblù che non hanno giocato o hanno giocato poco contro i veneti. E in gruppo si è rivisto anche Dossena, che ha smaltito la contusione alla coscia che lo ha costretto a saltare la sfida di ieri sera.

Domani squadra di nuovo in campo nel tardo pomeriggio, ad Asseminello potrebbe esserci anche Antonio Barreca. L'esterno sinistro, infatti, domani mattina è atteso a Villa Stuart per le visite mediche.

Risolto il contratto col Monaco, Barreca potrà firmare il contratto che lo legherà al Cagliari.

