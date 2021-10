Otto giocatori a rischio per la sfida casalinga di domani contro la Roma. Il Cagliari si lecca le ferite dopo la partita di Firenze, e non solo per la brutta sconfitta.

Ce la potrebbe fare Godin, che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. E c’è sicuramente il rientro di Oliva, non proprio un titolarissimo. Ma sono sicuramente fuori Dalbert, Walukiewicz e Ceter, e c’è un forte dubbio che sarà sciolto solo nelle prossime ore riguardo il recupero di Strootman, Nandez e Caceres.

C’è anche da tenere in considerazione che lunedì si va a Bologna, forse meglio non forzare troppo.

La formazione che sfiderà la Roma di Mourinho è quasi obbligata: nella difesa a quattro Zappa, Godin, Ceppitelli e Carboni. Per il centrocampo si spera in Strootman ma sono già in preallarme Grassi e Bellanova, che sarebbe avanzato rispetto al suo ruolo naturale. In attacco possibile inserimento dal 1’ di Pavoletti, per far rifiatare Keita.

Per riempire la panchina, soprattutto nel caso non ce la facciano gli uruguaiani, darà una mano la primavera. Ma la gestione dei cambi per il tecnico diventerebbe una missione quasi impossibile.

La partita è di quelle delicate: i rossoblù sono riscivolati al penultimo posto con numeri che certificano la crisi, attacco e difesa sono in cifre tra i peggiori del campionato.

Davanti una Roma che, priva dello squalificato Mourinho, non farà turnover e schiererà tutti i big – come annunciato dallo stesso allenatore – per tornare alla vittoria dopo la batosta norvegese e il pari contro il Napoli.

