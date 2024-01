Grazie a un gol di Sulemana, il Cagliari va all'intervallo in vantaggio 1-0 sul campo del Frosinone.

Ranieri conferma dieci undicesimi della formazione vista col Bologna, con Azzi al posto di Augello e difesa a tre composta da Wieteska, Dossena e Zappa.

Il Frosinone parte forte e, dopo 6', un colpo di testa di Okoli attraversa tutto lo specchio della porta senza deviazioni decisive. Al 17' ci prova in diagonale Cheddira, Scuffet si salva in angolo. Al 24' ancora Cheddira e ancora Scuffet in angolo.

Ma quando il Cagliari mette il naso dalle parti di Turati, colpisce. Al 26' cross di Azzi, la sponda di Petagna e Sulemana, col destro, la piazza all'angolo. Subita la rete, la squadra di casa va in difficoltà, con una serie di lanci lunghi sempre ben controllati dalla difesa rossoblù.

Al 42', però, Cheddira scappa sul filo del fuorigioco e Scuffet è ancora bravissimo a salvare di piede in uscita. E al 46', dopo un'azione tambureggiante e due interventi del solito Scuffet, Barrenechea trova lo spiraglio per il pareggio. Ma il Var richiama l'arbitro Dionisi per un fallo di Brescianini su Dossena e la rete viene annullata.

Dopo un recupero extralarge, il primo tempo si chiude col Cagliari avanti 1-0.

