Trasferta vietata in Sardegna per i tifosi dell’Atalanta.

Lo comunica il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, in una nota, dove si legge: «In occasione dell’incontro di calcio Cagliari-Atalanta valido per la sedicesima giornata del campionato di serie A, in programma per sabato 14 dicembre, alle ore 15 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo».

Il provvedimento, viene spiegato, è stato emesso «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive».

