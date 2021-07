A campionato fermo, proseguono le trattative di calciomercato in vista dell’inizio della prossima stagione.

E anche il Cagliari inizia a muoversi. In arrivo – affare ormai ai dettagli – c’è Kevin Strootman, centrocampista olandese, ex Roma, di proprietà dell’Olimpique Marsiglia, che l’anno scorso ha giocato nel Genoa. Il classe 1990 è pronto a sbarcare in Sardegna con la formula del prestito.

Ma c’è anche chi parte. In queste ore la società ha comunicato l’addio alla maglia rossoblù di Ragnar Klavan, dopo tre stagioni e 64 presenze.

E ieri, 30 giugno, sono anche scaduti i prestiti di Radja Nainggolan, Daniele Rugani, Riccardo Sottil, Arturo Calabresi, Alfred Duncan, così come il contratto di Kwadwo Asamoah. Da quanto filtra, si sta però lavorando per la permanenza del Ninja.

Quanto a nuovi, potenziali rinforzi per l’attacco si fanno i nomi di Kevin Lasagna e della punta ivoriana della Fiorentina Christian Kouamè.

