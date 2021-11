Cagliari in trasferta a Bologna, nel posticipo dell’undicesima giornata di serie A, a caccia di punti per risalire la china della classifica.

Per la sfida del Dall’Ara mister Mazzarri riesce a recuperare in extremis alcuni giocatori chiave e manda in campo dall’inizio Cragno, Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis, Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Joao Pedro e Pavoletti.

Sinisa Mihajlovic risponde invece con Skorupski, Soumaroro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Arnautovic e Barrow.

Direzione di gara affidata all’arbitro Davide Massa.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA: LIVE

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata