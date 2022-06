Il Monza sceglie il Cagliari per preparare il suo esordio in Serie A. Prima Joao Pedro, poi Cragno e, visto che c'era, l'ex rossoblù Francois Modesto, nuovo responsabile del mercato del club brianzolo, ha chiesto informazioni su Nandez: il ds Capozucca ha ascoltato le proposte e fatto le sue richieste, che ora dovranno essere valutate da Adriano Galliani.

Tre per uno

Neopromosso ed esordiente, ma il Monza di Berlusconi vuole essere subito protagonista. Ed ecco l'idea di andare a cercar rinforzi in casa rossoblù. La prima scelta è proprio JP10, che dopo 8 stagioni e 86 reti si prepara a lasciare la Sardegna. Il Cagliari lo valuta 10 milioni e ha rigettato il primo assalto del Torino. Poi ecco appunto il Monza, che cerca un attaccante da doppia cifra, individuato proprio nel numero 10 di Ipatinga. Ma non solo, perché il Monza potrebbe decidere di affidare la porta a Cragno, anche lui in uscita dopo la retrocessione. Sul portiere solo voci, ma il ds Capozucca, intervenendo a Radio Incontro Olympia, è stato chiaro: «Cragno è uno dei portieri della nazionale azzurra, tra i più forti d’Italia. Il Cagliari purtroppo dopo anni non è riuscito a mantenere la massima categoria, mentre Alessio merita i migliori palcoscenici del nostro calcio. E per questo, se ci fossero delle richieste, saremmo pronti ad accontentarlo». Come a dire che non verranno sparati prezzi fuori mercato per poter favorire la sua partenza.

Le tentazioni del Leon

Per Joao e Cragno il Monza potrebbe mettere sul piatto 15 milioni, più bonus legati a presenze e risultati, una cifra che potrebbe convincere il Cagliari a lasciar partire due dei suoi big. Ma, come detto, nell'operazione potrebbe entrare anche Nandez, altro elemento il cui futuro in Sardegna è ormai arrivato al capolinea. In questo caso, però, il Cagliari non ha fretta. El Leon piace al Monza, ma da gennaio è nella lista della spesa della Juventus, che potrebbe tornare alla carica, dopo aver prima messo a segno colpi più importanti (come Pogba). In questo caso, la società rossoblù parte da una richiesta di 13-14 milioni, che potrebbero essere coperti in parte con l'inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche. Piace l'esterno sinistro Frabotta (classe '99, nell'ultima stagione al Verona), ma anche il centrocampista Ranocchia (del 2001), 30 presenze e un gol col Vicenza nell'ultimo campionato di B. Ma Nandez ha diversi estimatori: il Napoli potrebbe tornare all'assalto, dopo il tentativo dell'estate scorsa, e anche i campioni d'Italia del Milan lo tengono sott'occhio.

Marin ai saluti

E in partenza da Cagliari c'è anche il romeno Marin. L'Empoli sta infatti definendo la cessione all'Inter del centrocampista Aslani per 14 milioni e avrebbe scelto proprio l'ex Ajax per sostituirlo, versando al Cagliari 8-0 milioni.

Acquisti

Altri soldi in cassa, che poi dovranno essere utilizzati anche per i rinforzi. A partire dall'attacco, dove la prima scelta resta quel Lapadula andato in doppia cifra anche lo scorso anno a Benevento e che Liverani avrebbe indicato come rinforzo ideale per un fronte offensivo da ricostruire da zero. In lista anche il leccese Coda e il bomber del Palermo neopromosso Brunori. In difesa, per la fascia sinistra, oltre allo juventino Frabotta torna di moda Calafiori (classe 2002) della Roma, in prestito al Genoa negli ultimi sei mesi. In mezzo, poi, resta valida la pista Casadei (2003), che potrebbe arrivare in rossoblù nell'operazione che porterà Bellanova all'Inter.

Alberto Masu

