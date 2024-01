Le brutte notizie per l'attacco del Cagliari non finiscono mai. Ranieri e i rossoblù, infatti, perdono per circa due mesi Oristanio, a segno nell'ultima gara pareggiata 1-1 a Lecce. Oristanio, proprio in Puglia, ha riportato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro, infortunio simile a quello che ha messo ko Shomurodov.

Oristanio, a differenza dell'uzbeko, non si sottoporrà a intervento chirurgico, ma seguirà un trattamento conservativo.

Già partito il programma di recupero, ma il giocatore rischia di tornare a disposizione non prima di marzo.

