L’esordio di Coppa Italia si avvicina e il Cagliari non perde tempo. I Rossoblù infatti sono già scesi in campo in campo, per provare nuovi schemi e soluzioni di gioco in vista del 12 agosto. Seconda seduta per il nuovo acquisto Luperto, ma il Cagliari sta aspettando Felici: l'esterno sinistro è stato accolto ieri all'aeroporto da un gruppo di tifosi con immancabile rito della sciarpa rossoblù al collo. Ma il classe 2001, prima di scendere in campo, deve firmare: si aspetta l'ufficialità nelle prossime ore.

Ma fanno capolino anche i primi acciacchi, con Ciocci e Sulemana che hanno lavorato tra palestra e piscina. Il portiere è alle prese con un infortunio, mentre per il centrocampista si tratta solo di una botta e domani dovrebbe essere regolarmente in campo con i compagni. In campo si lavora con il pallone con partite a tema e prove tecniche di manovra offensiva. Cagliari ancora da scoprire, ma il modulo provato finora è il 3-5-2. Troppo presto però per capire come giocherà la squadra di Nicola. Anche perché sono previsti nuovi arrivi già dai prossimi giorni.

Procedono invece le trattative (già in fase avanzata) per l'esterno Zortea e per l'attaccante Piccoli dall'Atalanta. Ma potrebbe rivedersi anche Viola: c’è infatti un accordo di massima tra giocatore e club ma si lavora sui dettagli. Per capire qualcosa di più su rosa e gioco dei rossoblù bisognerà aspettare l'esordio in famiglia con la Primavera di Pisacane, venerdì 19, sul campo 1 del Centro sportivo di Assemini. Poi il ritiro in Valle D'Aosta dal 22.

