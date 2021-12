Il Cagliari è tornato al lavoro oggi ad Asseminello dopo la pesante sconfitta di ieri a San Siro.

I prossimi due impegni, entrambi all’Unipol Domus, vedono la squadra di Mazzarri opposta al Cittadella in Coppa Italia (mercoledì ore 18) e all’Udinese in campionato (sabato ore 20.45).

Calciatori oggi divisi in due gruppi di lavoro: quelli più impiegati ieri sera in partita hanno svolto una sessione di defatigante in palestra, per gli altri esercizi di attivazione ed esercitazioni atletiche, poi tecnica e conclusioni a rete.

Ancora personalizzato per Nandez, a riposo Ceppitelli. Ladinetti ha proseguito la sua tabella di riatletizzazione.

Vista la delicatezza della situazione di classifica e della sfida casalinga contro l’Udinese, si prevede un ampio turn over in Coppa Italia.

