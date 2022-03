Sono rientrati in Sardegna tutti i nazionali. Finalmente oggi ad Asseminello Mazzarri ha potuto contare su tutti i calciatori disponibili per preparare la partita di domenica a Udine. All’andata fu il punto più basso della stagione rossoblù, proprio al termine di quello 0-4 Capozucca diede l’avviso di sfratto a Godin e Caceres.

Al Friuli mancheranno i positivi al Covid Marin e Pavoletti, dunque a centrocampo spazio a Baselli mentre in attacco Pereiro è favorito su Keita per affiancare Joao Pedro, reduce dalla delusione azzurra.

Sempre fuori Nandez, ormai difficile recuperarlo entro fine stagione, sono invece sulla via del recupero completo Rog e Walukiewicz.

L’Udinese invece è in piena emergenza in difesa, con Pablo Marì squalificato e Perez che non ha recuperato dall’infortunio. Si punterà tutto su Becao e sul rientrante Nuytinck, con Zeegelaar che scivola sul centrosinistra.

Le fasce saranno affidate a Molina - di rientro dal Sudamerica - e a Udogie. Centrocampo classico con Pereyra, Walace e Makengo, con Arslan pronto a subentrare. In avanti problemi muscolari per l’attaccante più in forma, Deulofeu, che difficilmente verrà schierato. Accanto a Beto il favorito è Pussetto.

