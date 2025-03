SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI BOLOGNA-CAGLIARI

Finisce 0-1 il primo tempo di Bologna-Cagliari: sblocca la partita Roberto Piccoli al 22’, al termine di una grande combinazione con Tommaso Augello.

Subito occasione per il Bologna, Calabria (al debutto da titolare coi felsinei) al 3’ riceve palla al limite e fa partire un tiro che ha un effetto a uscire ed esce di un soffio. Venti minuti senza grossi sussulti, poi alla prima vera occasione il Cagliari fa gol: Piccoli controlla a centrocampo e parte in progressione, attira su di sé tutta la difesa di casa e scarica su Augello che crossa alla perfezione trovando il perfetto inserimento del numero 91, il cui stacco di testa batte Skorupski. È 0-1 al 22’.

Un tiro di Orsolini fuori di molto e un cross dell’ex Lykogiannis per Fabbian che non ci arriva sono i tentativi con cui il Bologna prova a rispondere al gol del vantaggio del Cagliari. Dall’altra parte Luperto di testa mette alto da corner, ma l’arbitro segnala una spinta su Lucumí. Così come, al 39’, ravvisa un fallo in attacco di Fabbian su Luperto: lo fischia al termine dell’azione, dopo che il numero 80 aveva messo in mezzo per Castro che non era riuscito a deviare da due passi.

In chiusura di tempo la prima parata di Caprile, in due tempi al 43’ su destro a incrociare di Castro da dentro l’area. Al riposo dopo due minuti di recupero.

