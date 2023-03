Archiviata la pausa per le nazionali, riparte il campionato di “Primavera 1”. Ci sarà l’esordio in panchina per il nuovo allenatore del Cagliari Primavera: Matteo Battilana, il quale ha preso il posto dell’esonerato Filippi, e che sarà affiancato da Fabio Pisacane.

I rossoblù saranno impegnati domani in trasferta nel match contro la Sampdoria, fischio d’inizio alle 15. Gara valida per la 25ª giornata di campionato. Diretta televisiva su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre.

Ci dovrà essere una sterzata immediata per capitan Palomba e compagni, i quali non vincono dal 21 gennaio, successo per 2-1 interno alla Roma. Nelle successive nove partite sono arrivati tre pareggi e ben sei sconfitte. L’ultima ad “Asseminello” contro il Lecce capolista per 1-3 che è costata la panchina a Filippi.

La classifica infatti inizia a fare paura, il Cagliari è dodicesimo con 28 punti, con una sola lunghezza di vantaggio dai playout, posizione occupata attualmente dall’Atalanta a quota 27. Sampdoria quattro gradini sopra a 31.

All’andata l’incontrò finì in pareggio per 1-1 con Griger che rispose a Montevago. Arbitra il signor Ramondino di Palermo.

