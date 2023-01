Il Cagliari prepara la sfida con la Spal, ma gli occhi della dirigenza sono tutti rivolti al mercato. C’è ancora una settimana per cercare i giocatori che servono a colmare le lacune nell’organico che, dal suo arrivo, sono state indicateda Claudio Ranieri.

Per quanto riguarda la difesa, da questa mattina è ufficiale l’addio di Franco Carboni: va al Monza, via Inter. In entrata, dopo l’infortunio del sampdoriano Colley, è sempre più viva la voce che vorrebbe in rossoblù dal Verona il centrale tedesco con cittadinanza turca Koray Günter. Tra le società è in corso una trattativa, ma c’è da convincere il giocatore e definire la formula dell’eventuale arrivo al Cagliari.

A centrocampo l’obiettivo numero uno resta sempre Martin Hongla del Verona. Il diesse Bonato anche in questo caso ha aperto il dialogo con il club scaligero e con il giocatore, nella speranza porti buoni frutti in tempi ragionevoli. E se la trattativa con il centrocampista del Torino Michel Adopo appare difficile, nelle ultime ore, come alternativa a Hongla, è emersa l’indiscrezione di un sondaggio per Ronaldo Vieira, ventiquattrenne inglese originario della Guinea Bissau, di proprietà della Samp e che ha già lavorato con Ranieri. Staremo a vedere.

Intanto, salgono timidamente le quotazioni del Ninja. Il Cagliari ha fatto capire a più riprese che le priorità riguardano altri ruoli, ma negli ultimi giorni del mercato invernale le parti potrebbero riavvicinarsi. Nonostante il tentativi della Spal di De Rossi, suo compagno ai tempi della Roma, Raja Nainggolan ha sempre dichiarato di voler vestire la maglia del Cagliari.

Capitolo uscite: partito Pereiro al Nacional in prestito (ieri ha sbagliato un rigore contro il Penarol, che ha vinto il primo Clasico della stagione), restano sempre in bilico Viola e Millico, che piacciono a Reggina e Spal.

