Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria. L'ex tecnico del Karagumruk in Turchia si è accordato con il club blucerchiato dopo che Fabio Grosso aveva declinato definitivamente la proposta del patron Radrizzani ieri sera.

Per Pirlo, che ha sorpassato l'altra opzione rappresentata da Farioli, è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

L’ex centrocampista, tra le altre, di Milan e Juventus, è così chiamato a risollevare i blucerchiati reduci da una stagione da incubo che si è conclusa con l’ultimo posto nel campionato di Serie A.

Due le esperienze in panchina di Pirlo. Nel 2020/21 prende in mano la Juventus e, pur vincendo, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, mette fine alla striscia di nove scudetti consecutivi della squadra bianconera. Un’annata non esaltante, la Juve non lo conferma e lui dopo un anno di inattività di trasferisce in Turchia, al Karagumruk: deludente settimo posto e risoluzione consensuale del contratto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata