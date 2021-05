Anche i Mastella contro l’arbitro Mazzoleni, addetto al Var che ha richiamato Doveri portando all’annulamento del rigore concesso al Benvento mentre il Cagliari era avanti 2-1 al Vigorito.

E la partita tra i campani e i rossoblù finisce addirittura in Parlamento, che avrebbe cose ben più serie di cui occuparsi.

"Presenterò, domani, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al Parlamento, sulla strana vicenda della presenza dell'arbitro di calcio Mazzoleni, sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi, era il Cagliari a giocare. E nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favorendo, così, la squadra avversaria. Chiederò al Presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l'idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta", dichiara la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benvento Clemente Mastella.

L’annuncio arriva subito dopo un post su Facebook dello stesso ex segretario dell’Udeur: "A pensar male si fa peccato ma assai spesso si indovina, lo diceva Andreotti e lo ripeto io. Come mai l'arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento?", ha scritto Mastella.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata