Sale la febbre per la partitissima di domenica sul campo della capolista Cesena, a portata di sorpasso visto che ha solo 2 punti in più della Torres. Nel frattempo i tifosi rossoblù che seguono abitualmente la squadra in trasferta ricevono rinforzi. Già venduti quasi 400 biglietti ed è facile intuire che saranno oltre 500 i supporters che inciteranno la Torres nel capiente Orogel Stadium-Dino Manuzzi che può ospitare 20mila spettatori.

Al big match i rossoblù di Alfonso Greco ci arrivano col morale alto dopo la vittoria per 3-2 sull'Arezzo. Nessun giocatore è stato squalificato, anche se è entrato in diffida l’attaccante Ruocco. Dovrebbe restare fuori ancora il centravanti Diakite che ha avuto un mese fa una ricaduta di problemi muscolari che non riesce a superare definitivamente.

Nel Cesena squalificato il centrocampista Adamo, autore del gol vittoria nella partita disputata al "Vanni Sanna" nel campionato passato.

© Riproduzione riservata