Un Cagliari cinico va al riposo in vantaggio 2-0 sulla Salernitana con i gol di Lapadula e Gaetano.

Ranieri non tocca la formazione che ha costruito la ministriscia di tre partite utili di fila, con Gaetano a sostegno di Lapadula e le fasce affidate a Zappa e Nandez a destra e Augello e Jankto dall'altra parte. L'ex Liverani, invece, si affida ai centrali ex giallorossi Manolas e Fazio in difesa.

Il Cagliari lascia il pallino agli ospiti per poi provare a colpire in contropiede. E al 12' passa con l'uomo più atteso, Lapadula, che scatta sul filo del fuorigioco, supera anche Ochoa e poi segna a porta vuota. L'arbitro Fourneau prima annulla e poi, dopo controllo al Var, assegna la rete.

La reazione della Salernitana è sterile possesso palla e un diagonale di Tchaouna parato da Scuffet. E al 40' arriva il bis: angolo della Salernitana che si trasforma in contropiede letale di Nandez, assist per Gaetano e 2-0. E col doppio vantaggio dei rossoblù le squadre vanno al riposo.

