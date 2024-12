Anche in questa stagione Massimo Cellino decide per l’esonero dell’allenatore. L’ex presidente del Cagliari, ora patron del Brescia, ha scelto di rimuovere dall’incarico Rolando Maran dopo la sconfitta di ieri per 2-1 in casa del Catanzaro, nella sedicesima giornata di Serie B. Si attende solo l’annuncio ufficiale, ma la comunicazione è già arrivata al tecnico trentino.

Maran paga una sola vittoria nelle ultime nove giornate, con due punti conquistati nelle quattro partite (compresa quella di ieri) dopo il successo del 3 novembre per 0-1 sulla Sampdoria (che oggi ha a sua volta esonerato Andrea Sottil). In classifica, il Brescia di Cellino è al decimo posto con 19 punti, a -2 dalla zona playoff ma a -15 dalla seconda posizione che vale la promozione diretta e soltanto a +2 sulla zona playoff e +3 su quella retrocessione.

Al posto di Maran, Cellino sta richiamando una sua vecchia conoscenza: Pierpaolo Bisoli, che ha avuto come giocatore a Cagliari dal 1992 al 1997 (quando comprò la società dagli Orrù era in rosa già da un anno) e allenatore in una parentesi sfortunata all’inizio della stagione 2010-2011. L’accordo dovrebbe essere perfezionato nelle prossime ore, con esordio domenica prossima in casa con la Carrarese: Bisoli allenava il Modena fino al 3 novembre e in rosa troverà il figlio Dimitri, capitano del Brescia.

© Riproduzione riservata