È il 17 novembre 2002: al Sant’Elia di Cagliari i rossoblù guidati da Nedo Sonetti ospitano il Catania nel match valida per il campionato di Serie B quando una partita di calcio viene macchiata da un gravissimo episodio di violenza.

Siamo sull’1-0 per gli ospiti, rete di Zampagna su rigore, quando al 35’ del secondo tempo un tifoso del Cagliari entra in campo e colpisce con un violento pugno alla testa il portiere del Messina Emanuele Manitta. L’estremo difensore resta a terra privo di sensi, subito soccorso, viene trasportato al Brotzu. L’ultrà del Cagliari invece scappa via dal campo.

L'accusa di Cellino

Tutto si compie in pochissimi secondi, l’ultrà, si legge su L’Unione Sarda l’indomani, «gira i tacchi e corre a perdifiato verso la curva, facendo il percorso inverso. Una mezza dozzina di carabinieri, che si trova nelle vicinanze dell'ingresso degli spogliatoi e quindi a una cinquantina di metri dal luogo dell’aggressione, tenta un inutile inseguimento».

La partita finisce lì, il Cagliari la perderà a tavolino 2-0. Per fortuna il portiere si riprende, i medici del Brotzu parlano di «trauma cranico e commozione cerebrale» e lo tengono in osservazione nel reparto di Neurochirurgia.

Il portiere aggredito

La fuga dell’ultrà dura poco. Si chiama Massimo Meloni, ha 29 anni ed è un pregiudicato di Pirri: si presenta in Questura e viene interrogato, confessa e viene denunciato a piede libero per lesioni. Per cinque anni non potrà assistere alle partite del Cagliari. «Chiedo scusa a tutti, ero fuori di testa», le sue parole.

La società cagliaritana pagherà, oltre che con la sconfitta a tavolino, anche con la squalifica del campo per tre giornate e 10mila euro di multa.

La vittima dell’aggressione, Emanuele Manitta, dirà: «È stata una vigliaccata, anche per essere tifosi bisogna essere uomini. Per colpa di un deficiente sarà penalizzata un’intera tifoseria. Una cosa del genere non l’ho mai vista neanche nei campi più accesi della Serie C».

