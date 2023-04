È il giorno dei giorni. La sfida con il Südtirol può cambiare la storia del campionato del Cagliari che - dopo aver sfatato alla grande il tabù trasferta - punta il quarto posto in classifica, se non addirittura il terzo, occupato proprio dalla formazione di Bolzano e distante al momento sei punti.

Scontro diretto da brividi, insomma, alla Unipol Domus, sold out da giorni e fortino inespugnabile per i rossoblù che hanno vinto sette delle ultime otto partite (non perdono in casa in pratica da ottobre).

Confermato in blocco da Ranieri l’undici di Reggio Calabria, e non poteva essere altrimenti: quindi Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Nandez, Makoumbou e Lella a centrocampo, Mancosu sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco Lapadula-Prelec.

E se i rossoblù sono in salute, figurarsi il Südtirol, la squadra che ha conquistato più punti nel 2023 e anche l’unica imbattuta. L’ex Bisoli (ha giocato nel Cagliari dal 1991 al 1997 e lo ha pure allenato per dodici gare nel 2010) il grande artefice, e per l’occasione il tecnico di Porretta Terme si affiderà a Poluzzi, De Col, Zaro, Masiello, Celli, Rover, Fiordilino, Curto, Siega, Mazzocchi e Odogwu.

Il fischio d’inizio alle 14, arbitra il pugliese Prontera (ma della sezione di Bologna). No, non è una partita come le altre.

Segui qui la diretta.

© Riproduzione riservata