Nuovo giro, nuova corsa per la Primavera del Cagliari che oggi scenderà in campo davanti al pubblico di casa del CRAI Sport Center di Assemini (ore 13) per una nuova giornata di campionato. Avversario odierno il Genoa di mister Sbravati. Una partita chiave anche in ottica playoff in quanto i liguri stazionano in nona posizione con 50 punti, appena un posto sopra gli isolani che seguono con 48 punti totali.

Guadagnare la vittoria oggi avvicinerebbe di un passetto i rossoblù alle prime sei piazze della classifica che consentirebbero loro di aggiudicarsi un posto per la corsa allo Scudetto. Ma come ricorda sempre Pisacane, che già può essere orgoglioso dei suoi ragazzi per aver raggiunto l'obiettivo salvezza, bisogna pensare partita dopo partita, senza sottovalutare nessuna sfidante: «Arriviamo a questa partita con grande rispetto per l’avversario, ma soprattutto con piena consapevolezza di chi siamo. Il Genoa è una squadra organizzata, che ha dimostrato il proprio valore, ma noi guardiamo in casa nostra: conosciamo il nostro percorso, sappiamo dove vogliamo arrivare e quali sono i valori che ci rappresentano. Questa è una partita importante, ma non cambia la nostra identità».

Il tecnico dei cagliaritani ha poi sottolineato quale sia lo scopo del suo gruppo: «Il nostro obiettivo è formare calciatori, sì, ma prima ancora uomini con una mentalità forte. E tutto questo passa anche attraverso partite come quella di oggi. Voglio vedere coraggio e personalità. E se ci sarà da soffrire, dovremo farlo da squadra: uniti, sempre. Il Cagliari Primavera oggi ha un’anima, e ora dovrà dimostrarlo ancora una volta». Assenti al match saranno i lungodegenti Soldati e Nunn, ai quali si aggiunge anche Malfitano per un problema muscolare.

