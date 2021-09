L'ultima gara del gironcino di Supercoppa vale da prova generale contro il match dei quarti di finale in programma sabato a Bologna contro l'Happy Brindisi. Il Banco di Sardegna ospita al PalaSerradimigni il Varese, con inizio alle 19.

All'andata la squadra sassarese si è imposta 92-82 con sei giocatori in doppia cifra, con in testa Logan, autore di 21 punti. Varese ha vinto la sua prima gara domenica contro Cremona 86-78. Se Gentile aveva segnato 31 punti contro Sassari, contro i lombardi ha segnato meno ma giocato più per la squadra: 9 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist. Ne hanno beneficiato oltre a Jones ed Egbunu anche Ferrero, Beane e Wilson, tutti in doppia cifra.

La Dinamo si presenta al match con l'attacco più prolifico della Supercoppa (91 punti di media) ma una difesa che concece ancora qualche canestro facile di troppo alle avversarie. E proprio in difesa coach Cavina vuole vedere miglioramenti significativi in vista del big match contro Brindisi che ha appena trionfato nel torneo dedicato a Pentassuglia sconfiggendo prima Pesaro e poi gli estoni del Tortu, rullati col punteggio di 81-49.

