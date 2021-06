La stagione 2021/22 sarà l'ultima con Stefano Sardara al timone. Lo ha annunciato lo stesso numero uno della Dinamo in una conferenza stampa dove si è detto soddisfatto di come sono andate la squadra maschile, quella femminile (matricola in serie A) e il basket in carrozzina.

“Il mio percorso si sta completando da un po', già due anni fa ero pronto a mollare ma è arrivato il Covid e l'obiettivo rimane quello di riportare le condizioni economiche della società alle condizioni prima della pandemia”.

Per il momento non ci sono compratori, ma il presidente Sardara resta fiducioso: “Nessuno dieci anni fa quando sono arrivato immaginava che saremmo arrivati a questo punto, anche come azienda. Penso che nel territorio ci siano altri Sardara. Comunque il titolo resta a Sassari. Lo dico con un anno di anticipo in modo che ci sia il tempo per chi vuole subentrare”.

© Riproduzione riservata