I suoi figli devono imparare cosa sia il lavoro e non li vuole viziare, a costo di essere criticato dall’opinione pubblica e dagli stessi figli.

Shquille O’Neal non lascerà la sua immensa ricchezza ai quattro figli, perché “non devono avere scorciatoie”.

L’ex stella della Nba ha quattro figli avuti dalla ex moglie Shaunie e un figliastro e un’altra figlia da una relazione precedente. “Sono un po’ arrabbiati con me, ma non mi capiscono. Io dico sempre loro che ‘noi non siamo ricchi, io sono ricco’”, ha spiegato l’ex cestista.

E non è questione puramente di soldi, spiega: “Devono ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, dovranno farmi una presentazione. Devono vendermela e saperlo fare, questa è una cosa che ho messo subito in chiaro, non darò loro niente solo perché sono i miei figli”.

Shaq non ha vissuto certo un’infanzia semplice, e il suo successo lo ha ottenuto non solo grazie all’immenso talento, ma anche grazie all’amore per il basket e ad anni di duro sacrificio. E’ cresciuto in un umile quartiere del New Jersey, dove studiare era un lusso. Per questo ai figli ha imposto la regola: “Studino, non mi interessa se giocano a basket, l’importante è che studino”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata