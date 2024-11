Vittoria o addio con largo anticipo alla Final 8 di Coppa Italia. La gara di domenica al PalaSerradimigni contro Pistoia (inizio alle 20) è un crocevia della stagione. Ed è anche una prova della verità per il tecnico Nenad Markovic: “Alla mia posizione non penso, non è produttivo appesantire ulteriormente una partita molto importante”.

L'allenatore biancoblù sottolinea i segnali di crescita: “Nelle ultime sfide di campionato credo si sia visto un miglioramento, specie in difesa, spero che si veda la faccia migliore contro Pistoia, che ha appena cambiato allenatore e quindi proporrà qualcosa di diverso”. Il nuovo allenatore dei toscani è una vecchia conoscenza dei tifosi sassaresi: Zare Markovski, macedone naturalizzato italiano che ha guidato la Dinamo per due stagioni e mezzo in A2 nei primi anni '90 e per sei gare alla fine del campionato 2017/18.

Il lungo Renfro è pronto per il rientro, però Markovic aggiunge: “Abbiamo qualche infortunio. C'è qualche problemino valuteremo a ridosso della partita. La mancanza di concentrazione è il nostro peggior nemico, perché solo se restiamo concentrati facciamo meno errori ed evitiamo di entrare nella spirale della frustrazione”.

