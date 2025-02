I capelli rasta hanno preso il poso della chioma, ma il sorriso caldo e l'entusiasmo sono rimasti uguali. Rashawn Thomas si presenta così: «Sono molto eccitato del rientro, ho grandi ricordi della mia esperienza a Sassari, anche se è cambiata la squadra e sono concentrato per dare il mio aiuto alla squadra».

Sei anni fa con la Dinamo ha vinto la Europe Cup e fatto la finale scudetto. Guarda caso il suo esordio potrebbe avvenire sabato al PalaSerradimigni contro Milano, battuta 3-0 nelle semifinali per il tricolore: «Milano è una grandissima squadra, ma lo abbiamo dimostrato in passato: non esistono imprese impossibili, bisogna giocare con energia».

Dopo Sassari ha giocato con Partizan Belgrado e poi le avventure nei campionati di Sud Corea, Giappone e Cina: «L'agonismo è uguale, ma in Italia c'è molta intensità e tattica. In questi anni ho imparato alcune cose su come rendermi utile alla squadra e sono curioso e desideroso di applicarle».

