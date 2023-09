Una festa per presentare le tre Dinamo di serie A (maschile, femminile e in carrozzina) e soprattutto per omaggiare Jack Devecchi che si è ritirato dopo 17 stagioni e 808 partite con la maglia biancoblù. Sono accorsi in a centinaia al PalaSerradimigni per l'evento chiamato "Jack to the future".

Ovazioni dei tifosi alla chiamata dei giocatori di oggi e di quelli di ieri, soprattutto per Travis Diener che pur a 41 anni (il meno giovane in campo) e senza allenamento ha dimostrato di possedere una visione celestiale da play e un tiro formidabile: 24 punti con 8 triple.

Per la cronaca la gara è finita 78-65 per il Team Jack ma il risultato era davvero l'ultima cosa in ordine di importanza. Uno degli scopi era anche raccogliere fondi per le attività della Fondazione Dinamo, come fatto con le offerte e l'asta di alcune maglie di gioco della stagione passata più quella di Travis Diener, battuta a 250 euro.

Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha donato un omaggio del Comune ai due capitani storici: Manuel Vanuzzo e Jack Devecchi. Il presidente della Fip sarda Tore Serra ha invece donato una targa a Massimo Chessa.

