Terzo acquisto per la squadra sassarese che milita nella A1 femminile: arriva il play Giulia Moroni, classe 1994, proveniente dal Battipaglia dove ha avuto media di quasi 8 punti col 40% da tre, 3 rimbalzi e 4 assist.

Le neo giocatrice della Dinamo ha dichiarato: “Vengo da due anni non semplici dopo l'infortunio e credo che un ambiente come Sassari sia stimolante ed è quello che mis erve per riprendere fiducia e giocare come facevo tempo fa”.

Play puro, che gestisce i ritmi di gioco, difensore aggressivo, Giulia Moroni ha esordito a quindici anni in A2 ed è approdata nella massima serie nel 2014-2015 con l'Umbertide, poi nel 2017 è passata al Broni dove è rimasta sino alla stagione 2019/20 e in quel campionato ha giocato insieme alla guardia Marida Orazzo, primo acquisto biancoblù.

Nella sfida disputata contro Sassari ha messo a segno 10 punti e 5 assist. Tra i suoi high stagionali figura la gara di esordio contro Costa Masnaga con 17 punti mentre contro la Virtus Bologna ha smazzato 9 assist.

