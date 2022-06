Niente da fare. Milano è fresca e devastante per fisicità grazie al suo organico chilometrico. La Dinamo se la gioca per un quarto ma poi soccombe: 69-87 il finale. Il PalaSerradimigni ringrazia comunque la squadra per la stagione raddrizzata dopo una pessima partenza.

Troppo forte l'Armani, troppo stanca Sassari dopo aver speso tante energie in gara due dove è andata vicino a vincerla prima di cedere nei tre minuti finali.

Sassari inizia di corsa. Difesa in anticipo e contropiede appena può. Due piccoli strappetti: 7-2 al 2' e 14-8 con tripla di Kruslin al 5'. Il croato, che difende bene su Rodriguez fornisce l'assist a Bilan per il +8.

Messina mette dentro Baldasso, Hall e Biligha per aumentare la fisicità della difesa (gli arbitri concedono molti contatti) e rientra in partita: 16-14 all'8'. Soprassa anche nel secondo quarto con la tripla di Baldasso e un'entrata di Grant (ottimo su Logan che inizia sparacchiando): -3 al 12'.

Sassari riemerge con Bilan e la “cazzimma” di Gentile (25-25) ma l'arbitraggio dei due italiani (ottimo invece l'ucraino Ryzhyk) favorisce la difesa con mani addosso di Milano che va via con Rodriguez e Melli: -8 al 17'. Sassari non trova più varchi in attacco e l'Armani diventa spietata anche in attacco: 34-47 con la terza tripla di Datome.

Troppo alto il divario tra le due panchine: 6 punti per la Dinamo, 23 per l'Olimpia.

Al rientro sul parquet tre liberi di Burnell e una bomba di Bendzius ridanno animo ai biancoblù: 40-47 al 22'. La classe di Rodriguez si esplicita con una tripla creata dal nulla, Sassari perde coesione in difesa e Milano va addirittura a +15: 44-59 al 27'. Diventa anche +20 con la Dinamo che non fa più canestro e subisce il contropiede di Milano.

I tabellini

SASSARI: Pitirra ne, Bilan 12 (5/9, 0/2, 10 r.), Logan 2 (1/2, 0/4), Robinson 14 (4/7, 1/3, 2 r.), Kruslin 11 (1/5, 3/7, 3 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 1 (2 r.), Burnell 9 (1/4, 6 r.), Bendzius 11 (1/3, 3/5, 7 r.), Gentile 9 (3/3, 1/4), Diop (2 r.). All. Bucchi

MILANO: Melli 10 (5/6, 0/1, 3 r.), Grant 5 (1/2, 1/3), Rodriguez 12 (2/3, 2/5, 2 r.), Ricci 7 (2/3, 0/3, 6 r.), Biligha 4 (2/3, 3 r.), Hall 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Baldasso 17 (5/10), Shields 8 (4/8, 0/1, 1 r.), Alviti, Hines 8 (4/5, 4 r.), Bentil 3 (1/2, 3 r.), Datome 11 (1/1, 3/7, 2 r.). All. Messina.

