All'Olimpiade di Mosca 1980 Nunzia Serradimigni giocò nell'Italia che arrivo sesta. Con una formula diversa, che aveva scremato già tra 22 nazioni per arrivare alla fase finale russa. Ai Giochi Olimpici di Tokyo il concittadino Marco Spissu può fare ancora meglio, perché se martedì la squadra azzurra batte la Francia (ore 10.20 italiane) va in semifinale e quindi risulta fra le quattro nazionali più forti del mondo. E comunque, già così mai il basket maschile sardo era stato così in alto.

Il play sassarese spera di ritrovare spazio in campo. Contro Germania e Nigeria è rimasto in panchina, mentre ha giocato quasi 5 minuti contro l'Australia partendo nel quintetto base.

Una curiosità: Marco Spissu ha già affrontato la Francia per una gara internazionale importante, la finalissima del 2018 a Tarragona per i Giochi del Mediterraneo 2018 di 3x3. Allora la vittoria arrise ai francesi 16-15 dopo un tempo supplementare. Minispi si augura di "vendicare" quella sconfitta.

Impresa non facile: la Francia è favorita per la medaglia d'oro: ha persino battuto gli Usa 83-76 nel girone di qualificazione. Nell'ultimo decennio i transalpini hanno conquistato col coach Collett ben cinque medaglie: oro, argento e bronzo agli europei e due bronzi ai Mondiali 2014 e 2019.

In questa Olimpiade giapponese la Francia propone la migliore difesa insieme a quella della Spagna.

