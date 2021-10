Un esordio con sconfitta nonostante una discreta prestazione. Il play sassarese Marco Spissu ha giocato stasera la sua prima gara in Eurolega. Il suo Unics Kazan ha perso il derby russo contro lo Zenit San Pietroburgo: 69-70 il finale.

Per l'ex giocatore della Dinamo 21 minuti in campo nonostante sia entrato dalla panchina. Per lui 5 punti frutto di 1/3 al tiro dal campo e 3/4 dalla lunetta più 2 assist. Per lo Unics Kazan 18 punti di Isaiah Canaan.

Marco Spissu ha già esordito invece nella Vbt League: dopo i 10 minuti scarsi contro il Lokmotiv Kuban, ha giocato ben 20 minuti con 8 punti e 7 assist nel successo dello Unics Kazan sullo Zielona Gora per 92-63.

Marco Spissu entra così nel quintetto dei giocatori sardi che hanno disputato l'Euroleague: il play-guardia Massimo Chessa (con la Dinamo), le ali Gigi Datome (che l'ha vinta col Fenerbahce nel 2017) e Sasha Grant (ha esordito col Bayern Monaco l'anno scorso) e il lungo Daniele Soro che disputò un minuto nell'allora Coppa dei Campioni con la maglia della Virtus Bologna.

