Manca il totem e capitano Melli, ma l'Italbasket vuole provare a fare il colpaccio domani sera a Szombathely (inizio alle 18.30). Battere l'Ungheria significherebbe per gli azzurri ipotecare la qualificazione a Eurobasket 2025, dal momento che passano tre squadre su quattro in ogni girone.

Non c'è neppure Tonut, leggermente infortunato, quindi promozione per Bortolani e per il centro Caruso, mentre la novità è Casarin, convocato per sopperire alla partenza di Flaccadori.

Capitano in assenza di Melli sarà l'ex Dinano Achille Polonara, alla presenza numero 89. A lui e al sassarese Marco Spissu (51 presenze e 420 punti) il compito di fare da guida a una squadra ringiovanita.

L'Ungheria è stata sconfitta in volata dall'Islanda, col rimorso della insufficiente percentuale nei tiri dalla lunetta: appena 7/15. Da tenere d'occhio le guardie Perl e Hanga più l'alapivot Goloman.

