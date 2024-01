Sassari perde negli ultimi secondi ma merita l’applauso dei tifosi del PalaSerradimigni. La Dinamo femminile cede al Campobasso, terza forza della A femminile, per 58-61. Lo fa dopo aver giocato a sole 48 ore dalla gara di Eurocup e senza la fuoriclasse Raca, infortunata.

Inizio choc: la Molisana fa sempre canestro da fuori ed è 0-16 dopo 6 minuti, con la Dinamo che sbaglia qualche comodo appoggio da sotto. L’entrata con reverse di Joens spezza la maledizione e subito arrivano le triple di Carangelo e Hollingshead: 8-16 al 7’ e -7 alla fine del quarto.

All’inizio della seconda frazione un canestro di Hollingshead riduce ancora il divario, ma Quinonez e Kunayi ridanno fiato a Campobasso: 20-31 al 14’. Sassari aumenta la pressione difensiva, cambia spesso, raddoppia anche la palleggiatrice e si riporta a -6

Il terzo quarto inizia con Kaczmarczyk che porta a -2 la Dinamo Women. E’ Dedic a evitare l’aggancio e ristabilire un divario consistente: 36-49 al 26’. Le molisane usano anche la boxe and one, con difesa individuale su Carangelo per impedire che la squadra di casa si riavvicini.

Ma il cuore della Dinamo è inesauribile: triple di Hollingshead e Kaczmarczyk ed è ancora -2 al 37’. E’ Carangelo con una bomba a firmare il sorpasso al 39’. Ma Dedic segna, ruba palle e segna ancora: 58-61 a 13 secondi dalla fine. Le triple di Togliani e Carangelo nell’ultima azione sono troppo corte.

