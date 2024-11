È la voglia di riscatto ad animare la Nuova Icom Selargius, che dopo la sconfitta all'overtime patita venerdì contro il Jolly Acli Livorno, fa visita alle Foxes Giussano nella nona giornata della Serie A2 Femminile (domenica, 15.30). Praticamente uno scontro diretto salvezza tra due squadre nel pieno della zona playout con 4 punti all'attivo.

«Contro Livorno abbiamo giocato una partita emozionante», dice la playmaker Denise Pinna, «siamo riuscite a recuperare un distacco di 10 punti in poco tempo e, nonostante le difficoltà, siamo rimaste concentrate fino all’ultimo quarto, arrivando al pareggio. Il supplementare, però, non rispecchia il valore della nostra prestazione nei 40 minuti precedenti: loro sono state brave, sono rimaste concentrate e hanno vinto. Tuttavia, posso dire con soddisfazione che abbiamo tenuto testa a una squadra forte, con tante giocatrici esperte, in un contesto in cui noi siamo ancora in fase di costruzione. Da parte nostra ho visto tanta grinta, voglia di mettersi in gioco e lottare insieme per il successo, qualità che col tempo erano andate scemando ma che con l’arrivo del nuovo allenatore sono tornate a emergere».

Ora è necessario uno step in avanti per non perdere ulteriore terreno in classifica. Specialmente contro una diretta concorrente come quella dell'ex Laura Reani: «Giussano sarà una squadra difficile da affrontare», afferma ancora la regista giallonera, «dobbiamo restare concentrate, fare le cose semplici e mantenere alta l’energia che abbiamo mostrato nelle ultime due partite».

