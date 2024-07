C'è solo la Mercede Alghero nella lista della Federbasket che riguarda le "riserve" per la A1 di basket femminile. Significa che sarà la squadra catalana ad essere ammessa nel campionato, che era rimasto con solo 11 formazioni dopo le rinunce di Virtus Bologna, Roma e Ragusa.

Per questo la federazione aveva persino riaperto i termini concedendo due giorni in più per mettersi in regola con l'iscrizione.

Attualmente in serie B la Mercede si ritrova catapultata in quella A1 che ha frequentato per tre stagioni, dal 2004 al 2007.

Sarà quindi derby per la prima volta nella storia del basket femminile isolano. Alghero contro Sassari. Mercede contro Dinamo Women anch'essa ammessa cinque anni a tavolino.

Dal campionato 2024/25 retrocederà solo una squadra. Da capire che tipo di formazione allestirà la Mercede.

