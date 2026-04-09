È l'ultima chance per aumentare le possibilità di restare in serie A. Non da un punto di vista matematico, perché dopo mancheranno comunque altre tre partite, ma da un punto di vista psicologico. Domenica a Varese (ore 17.30) la Dinamo affronta un'avversaria ostica ma alla sua portata, che in casa ha stesso numero di vittorie e sconfitte.

Dopo Varese le avversarie saranno Venezia, Virtus Bologna e Brescia, tutte formazioni in corsa per il primato, quindi per rialzare la testa l'occasione migliore è quella di domenica. Sassari ha vinto solo 2 partite delle ultime 11 contro Cremona e Trento. La situazione di classifica è diventata sempre più pericolosa perché in tanti hanno sottovalutato quanto stava accadendo, dando magari per scontato che si sarebbe battuta Treviso.

Per amore di verità va detto che l'unico ad avere sempre parlato di salvezza e di partite fondamentali è stato il coach Veljko Mrsic, ma né la società né i giocatori, non tutti, ma molti, erano consapevoli dei rischi.

La salvezza è ancora nelle mani e nella testa dei biancoblù, a patto che finiscano davanti a Treviso, o in caso di aggancio ci sia un arrivo a tre con Cantù che li salva grazie alla migliore differenza canestri. Il cuore non basterà senza la lucidità negli arrivi in volata, che dopo Trento hanno visto il Banco sempre sconfitto. A meno che la Dinamo non impari a mantenere i vantaggi in doppia cifra che riesce a guadagnarsi durante le partite quando gioca con efficacia e senza timori.

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