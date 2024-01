«È una pagina di storia da vivere divertendosi, senza timori»: la presenta così il tecnico Antonello restivo la sfida al Lattes-Montpellier per l'andata degli ottavi di Eurocup femminile. L'appuntamento è per giovedì alle 20.30 in un PalaSerradimigni che il coach si augura pieno di tifosi «perché è un'occasione rara, basti dire che tolte le corazzate Schio e Venezia l'ultima squadra italiana ad avere raggiunto gli ottavi è stata Ragusa sei anni fa».

Il Montepllier ha vinto quattro gare nella coppa europea e perso due volte: 71-63 a Brno in Repubblica Ceca, e 66-67 in casa contro le spagnole del Lointek Gernika.

Tre le giocatrici di spicco: il play Alston (17 punti col 50% da tre), la guardia Touré (quasi14 punti di media col 40% nelle triple e il 93% dalla lunetta) e il centro belga Linskens (15 punti e 8 rimbalzi).

Il tecnico Restivo spiega: «Dobbiamo essere molto aggressivi in difesa e alzare i ritmi se vogliamo provare a limitare giocatrici brave a prendersi un vantaggio in attacco».

