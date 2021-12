Dopo sei sconfitte rinasce Sassari e lo fa su un campo dove non vinceva da diversi anni. Al PalaTaliercio si impone la Dinamo 76-70 su Venezia. Tutto merito di un ultimo quarto dove la squadra di Bucchi piazza un break di 18-2 che rovescia l'inerzia di una partita dove Venezia comandava dalla fine del primo quarto. La mossa che decide tutto è il quintetto coi tre piccoli Logan, Chessa e Robinson con Bendzius e Diop. Una difesa che manda in tilt la Reyer.

Inizia bene in difesa il Banco che in attacco ha un Robinson letale nell'attaccare il ferro: 0-5 e 7-11 al 5'. I falli condizionano i lunghi biancoblù: 2 per Mekowulu, 3 per Diop e uno per Trier, che entra per fare il centro alla fine del primo quarto. Se Robinson è il primo ad andare in doppia cifra, Bramos e Phillips provuono il recupero e sorpasso della Reyer che chiude il primo parziale avanti: 23-22.

Venezia trova fiducia e triple con Vitali e Sanders dando una scossa al punteggio: 38-29 al 17', con Logan ancora a secco (0/4 al tiro). Il risveglio di Kurslin dopo cinque errori frena l'emorragia, ma l'inerzia resta di Venezia che dentro l'area fa male con Watt.

Al rientro dopo l'intervallo azione da 4 punti di Bendzius (tripla più libero) e contropiede di Kruslin per il -2. Ma Sassari non è pericolosa dentro l'area (Mekowulu evanescente) e Brooks riporta a tre possessi Venezia: 51-42 al 24'. Allunga con Watt (tutelatissimo dagli arbitri) sino al 55-44 prima del risveglio di Robinson che attacca il ferro e segna 4 punti di fila.

Nell'ultima frazione entra Chessa al posto di Kruslin, risorge Logan e uando entra anche Robinson il quintetto coi tre piccoli difende forte (bravi anche Diop e Bendzius) e risale impetuosamente con un parziale incredibile di 18-2 portandosi avanti: 62-70. L'uscita per falli di Diop toglie qualcosa alla difesa, ma Bendzius dalla lunetta mette al sicuro il risultato.

I tabellini

Venezia: Stone 7, Bramos 7, Tonut 7, De Nicolao 5, Sanders 4, Phillip 5, Echodas, Mazzola ne, Brooks 12, Cerella ne, Vitali 5, Watt 18. All. De Raffaele.

Sassari: Logan 12, Robinson 20, Kruslin 9, Gandini ne, Devecchi 3, Treier, Chessa, Burnell 8, Bendzius14, Mekowulu 4, Gentile ne, Diop 6. All. Bucchi.

