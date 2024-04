Un'altra gara a mezzogiorno contro un'altra formazione che deve conquistarsi la salvezza. Domenica arriva al palaSerradimigni Varese, che vuole i due punti della certezza matematica di restare in serie A. Sassari invece solo con la vittoria può riaprire quella porta dei playoff che si è socchiusa.

L'ala Alfonzo McKinnie dice: «Dovremo stare molto concentrati per risollevarci dopo le due sconfitte». La Dinamo ha perso contro Pesaro e Napoli, invece la formazione lombarda è reduce dallo stop di Scafati, ma due settimane fa aveva battuto nettamente Napoli.

Il vero quesito è se la Dinamo ha energie, soprattutto mentali, per dare l'assalto ai playoff scudetto, pur sapendo che le possibilità sono ridotte al minimo. L'ala americana risponde così: «In campo può succedere di tutto, non credo che abbiamo sottovalutato gli avversari, abbiamo fatto qualche errore in più. Forse abbiamo pagato un po' di stanchezza, ma ognuno di noi vuole finire al meglio la stagione».

