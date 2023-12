Tutto in una notte. Al PalaSerradimigni. Domani alle 20.30 la Dinamo ospita lo Stettino nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions Fiba.

Per andare ai play-in è obbligatorio vincere con scarto di almeno 9 punti. Servirà a garantirsi il terzo posto qualora il Ludwigsburg batta il già qualificato Aek Atene, invece in caso di sconfitta dei tedeschi e arrivo a tre, sarà ancora terzo posto con una vittoria di appena 7 punti, mentre per il secondo posto occorre almeno il +20 sui polacchi.

All'andata ha vinto Stettino 93-85, con i biancoblù di Bucchi bravi a recuperare il -21 del 34' lasciandosi di fatto aperto uno spiraglio per il superamento del turno. In quella gara oltre a un ottimo Diop (15 punti) si distinsero tre giocatori che invece in campionato sono stati spesso sottotono: Whittaker, Kruslin e Mckinnie, tutti in doppia cifra.

Va detto che proprio in casa il Banco ha finora un discreto bilancio ma solo in campionato, dove ha 5/7 mentre nella coppa europea non ha ancora gustato il successo.

© Riproduzione riservata