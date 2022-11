È la settima giornata ma domani è anche la prima del nuovo corso, così spera la società biancoblù. Al PalaSerradimigi c’è Scafati (inizio alle 20) ultima della classe che però arriva con un coach nuovo, l'esperto Caja, ex Reggiana e Varese, e un lungo nuovo, il lettone Butjankovs, efficace sia come centro sia come alapivot.

Dal canto suo Sassari fa esordire il lungo DeShawn Stepehens e schiera per la prima volta in questa stagione l'ala Kaspar Treier, operato in agosto dopo l'infortunio al gomito destro rimediato con la nazionale dell'Estonia.

Nonostante il cambio di allenatore, i più pericolosi per Scafati restano l'ex Logan (16 punti col 38% da tre e 3,3 assist) e la guardia Lamb (14 punti anche se con percentuali modeste al tiro). Sta andando molto bene anche Rossato (14 punti) a completare un reparto guardie davvero formidabile.

Il coach Piero Bucchi dice: «Sarà sicuramente un'altra squadra rispetto a quella che ha perso a Trieste. Ho visto i ragazzi con la serenità giusta».

