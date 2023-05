L'accoppiamento più scontato e indigesto. L'undicesima volta su dodici nei playoff è contro Venezia. Il via sabato alle 19.30. La Reyer godrà del fattore campo (prime due ed eventuale quinta partita in casa) grazie a un solo punticino di differenza negli scontri diretti, conditi da polemiche sugli arbitraggi, come sembra ormai abitudine da quando i due club si sono scontrati per lo scudetto nel 2019.

Al Taliercio Venezia ha vinto di 10 punti con espulsione del coach Bucchi, la seconda in oltre mille partite tra Italia ed Europa. Al PalaSerradimigni si sono imposti i biancoblù di 9 lunghezze gettando via la palla del +14 e regalando agli ospiti il possesso che Bramos ha trasformato nella tripla che ha fatto la differenza nella classifia a pari merito.

Due stagioni fa stessa griglia di partenza con Venezia che ha sfruttato il fattore campo vincendo 3-2, peralro con lo scarto minimo di 93-91. Invece nella finale scudetto la Reyer si impose alla settima partita, ma almeno il Banco riuscì a fare il colpaccio al Taliercio in gara-due.

La grande differenza è che adesso il play sassarese Marco Spissu gioca per Venezia.

Chi vince i quarti scudetto affronterà la vincentre tra Milano e Pesaro, arrivate rispettivamente prima e ottava.

© Riproduzione riservata