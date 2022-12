PalaTaliercio ancora amaro per Sassari che esce sconfitta 86-76. Il Banco di Sardegna ha dato tanto dalla panchina (eccellente Dowe, positivo Gandini) in una gara giocata ancora senza Gentile e Treier, conduce anche per diversi minuti nei primi tre quarti, ma non basta per avere ragione di un'avversaria dal roster lunghissimo, più forte a rimbalzo (+20) e molto furba nelle situazioni incerte. Unico vero rammarico, il 12/21 dalla lunetta che ha pesato soprattutto nel finale quando la Reyer ha allungato

La cronaca - In evidenza le difese in avvio. Venezia chiude l'area e allora il Banco segna da oltre l'arco con Robinson, Jones e Kruslin per il +5: 4-9al 4'. È il sassarese Spissu a scuotere Venezia: assist in mezzo alle gambe per Willis e 5 punti. I padroni di casa prevalgono a rimbalzo e dentro l'area con Watt (15-12), ma con Devecchi e Diop in difesa e Kruslin pronto anche in attacco, Sassari chiude il primo parziale davanti.

Nel secondo quarto funziona l'asse Dowe-Diop ed è massimo vantaggio: +7 al 13'. Anche Diop però va a due falli e Bucchi inserisce Gandini con fiducia, visto che ogni cambio ha segnato almeno un canestro. Bramos promuove il rientro della Reyer che poi sorpassa col liberi di Watt per il break di 8-0. Robinson e Dowe svegliano l'attacco e all'intervallo il match è in perfetto equilibrio: 39-39.

Al rientro in campo Sassari arma le mani dei tiratori Kruslin e Bandzius e va in vantagio un paio di volte, ma Venezia sotto canestro fa la voce grossa con Watt e Willis (6 rimbalzi offensivi): -2 al 26'.

La gara diventa confusionaria (anche a causa di un arbitraggio incoerente) e Venezia ne approfitta per provare a staccarsi: 61-53 con tripla di Parks quasi sulla sirena.

Il Banco ci mette quello che ha, anche di più con Gandini che addirittura schiaccia, ma Granger crea per sé e per i compagni, come nell'assist per l'ex Tessitori che dà il massimo vantaggio: 69-60 al 33'. Il Banco lotta, finisce anche a -10 al 36' con Venezia che approfitta anche degli errori in lunetta dei biancoblù e di qualche fischio casalingo, tanto che nel finale Bucchi si prende il secondo tecnico e viene espulso.

I tabellini

Umana Reyer Venezia: Spissu 13, Parks 8, Freeman 6, Bramos 6, De Nicolao, Granger 15 Chillo, Willis 12 Chapelli ne, Watt 22 Vanin ne, Tessitori 4. All. De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 6, Robinson 11, Dowe 16, Kruslin 10, Gandini 4, Devecchi 2, Chessa 2, Bendzius 12, Raspino, Diop 10, Pisano ne, Stephens 3. All. Bucchi.

© Riproduzione riservata