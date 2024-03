Il Palaserradimigni ospita domani sera alle 20 la prima semifinale scudetto di basket in carrozzina: in campo la Dinamo Lab contro la UnipolSai Briantea84 Cantù, che proprio in Sardegna qualche settimana fa ha conquistato la Coppa Italia. L'ingresso è gratuito.

La squadra sassarese ha superato nei quarti il Montello Bergamo con una doppia vittoria. Cantù invece, appena eliminata dalla Champions Cup, cerca l’undicesima finale tricolore consecutiva.

Tra gli ospiti l’ex Adolfo Berdun, che proprio a Sassari lo scorso anno ha mancato uno storico accesso alla finale scudetto contro la Briantea.

Il vice presidente della Dinamo Lab Gianmario Dettori presenta così la partita: «Per la seconda volta giochiamo una finale scudetto, ancora contro Cantù, non punto di arrivo ma tappa del percorso di crescita iniziato dieci anni fa per portarci a stare ai vertici del basket in carrozzina. Questa magnifica squadra merita un grande pubblico».

