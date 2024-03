La Dinamo Lab vince la finalina di consolazione dei playoff. Bisogna arrivare alla terza partita per avere ragione dell'Amicacci Giulianova: 70-61 il finale del match di questa mattina giocato sul campo abruzzese.

La squadra sassarese aveva vinto la prima gara per 53-60 (Bellers 18 punti e Ghione 12) ma poi Giulianova si era rifatta nel finale in volata di gara-due: 56-55 per l'Amicacci.

Più netto il successo di questa mattina ottenuto da Spanu e compagni, che - va ricordato - in semifinale scudetto sono statiobattuti dalla Briante84 Cantù che ieri ha vinto il tricolore nella serie finale contro Santo Stefano.

Per la formazione di Foden, la stagione non è finita: resta da giocare il girone finale di Euro Cup 2, in programma al PalaSerradimigni dal 26 al 28 aprile.

