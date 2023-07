Il boss e la matricola. Il boss è Luca Gandini, che coi suoi 38 anni (a novembre) è il veterano della squadra sassarese, la matricola è Riccardo Pisano che di anni ne ha 18 e dopo aver assaggiato la serie A nella stagione passata è stato inserito in pianta stabile nei dodici e potrà quindi lavorare con continuità insieme al coach Piero Bucchi che lo ha voluto.

Tra l'altro la guardia Pisano è entrato nel giro della nazionale Under 18 di Capobianco.

Diverso il discorso del centro Gandini uomo spogliatoio, ragazzo che ha aiutato tutti soprattutto nei momenti di emergenza. Bucchi, Pasquini e la società non se ne vogliono privare e sanno che il giocatore è un valore aggiunto soprattutto nell’anno in cui non ci saranno più Devecchi e Chessa

