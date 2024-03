La terza vittoria in trasferta è pesante: a Brindisi finisce 70-76 per la Dinamo, che messa al sicuro la permanenza in serie A continua a inseguire i playoff scudetto. Gara non bella, con tante palle perse (ben 21) ma tiri con buonissime percentuali e soprattutto tanta lucidità nell'ultimo quarto. Il terzetto Jefferson-Cappelletti-Diop ha realizzato 45 punti.

Cronaca- La Dinamo inizia concentratissima e lanciata dalle due triple di Tyree: va anche sul 10-0 con rubata di Kruslin. Tre palle perse però consentono a Brindisi di ritrovare fiduciae con Laszewski e Sneed recupera quasi tutto: 12-13 al 7'. Triplo cambio per Markovic che mette dentro Cappelletti, McKinnie e Diop. L'Happy Casa si è però esaltata e Sneed firma il sorpasso in entrata (14-13) col Banco che continua a perdere palloni (7 nel primo quarto). Cappelleti riporta avanti i suoi, ma la gara è ormai equilibrata.

Tyree è una furia, Diop è solido, Sassari riprova la fuga: 27-33 al 17'. Chiude il primo tempo avanti, ma con ben 13 palle perse che l'hanno costretta a fare 11 tiri in meno rispetto ai pugliesi.

Nel terzo quarto Banco troppo falloso, esaurisce il bonus dopo soli due minuti e Brindisi va spesso in lunetta, sorpassa, ma la Dinamo reagisce con un break di 8-0 per riprendersi il comando.

Nell'ultimo quarto prima Diop e poi un Jefferson on fire provano a lanciare lo sprint: +16 al 37'. Sneed con i suoi canestri più libero tenta la rimonta ma non c'è più tempo, anche se il Banco perde un paio di palloni banalissimi.

© Riproduzione riservata