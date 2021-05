La quarta vittoria di fila conferma la crescita del Banco di Sardegna: peccato che il 97-90 ottenuto a Brindisi non serva a ribaltare il -13 dell'andata. Il successo è comunque fondamentale per cercare di ottenere il quarto posto.

In una gara senza il coach Pozzecco rimasto a Sassari dopo la sospensione di 10 giorni decretata dalla società, il vice Casalone è bravo a puntare sui giocatori più in palla: con Katic meglio di Spissu in regia, un Kruslin letale da tre punti (5/6) e un Burnell uomo ovunque. Va anche detto che la squadra pugliese, al rientro dopo due settimane e mezzo di quarantena per le positività al Covid, non ha avuto la consueta energia per tutta la gara, chiudendo in affanno.

Parte decisamente meglio Brindisi che va sul 17-6 al 5' col Banco che difende male e sbaglia da sotto qualche canestro facile con Bilan e Burnell. I cambi danno più brio e la tripla di Kruslin segna il momentaneo -5. Gentile lotta, Bendzius invece segna solo dalla lunetta.

Nel secondo quarto Sassri difende meglio soprattutto sulle penetrazioni e Kruslin infila da oltre l'arco per il minimo distacco: 31-28 al 12'. In regia Katic è lucido, Kruslin e Burnell in contropiede firmano il sorpasso: +1 al 15'.

Burnell ha grande energia, domina a rimbalzo, accelera e con la tripla di Spissu e la schiacciata di Bilan in transizione è addirittura +5 al 18'. Brindisi reagisce grazie anche a un antisportivo: 44-42. Si va al riposo sulla perfetta parità.

Nel terzo quarto Sassari va sul +2 ma commette anche errori banali e l'ex Bostic prende quota da tre punti: 65-60 al 29'. Ci pensa una tripla di Bendzius a fermare la piccola fuga pugliese.

Nell'ultimo quarto di nuovo Katic in regia (Spissu fatica) e con Kruslin e Happ la Dinamo corre e va avanti di 5: 73-78 al 34'. La difesa recupera palloni, Brindisi appare stanca, Burnell invece si gasa e con due contropiede è +10, ma esce per un problema fisico. Sassari tocca il +12, spreca qualcosa nel finale (90-96) ma chiude con una vittoria.

I tabellini.

Happy Casa Brindisi: Bostic 16, Zanelli 2, Harrison 22, Visconti, Vitucci ne, Thompson 7, Guido ne, Udom 6, Bell 6, Perkins 21, Willis 10, Danese ne.All. Vitucci.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 3, Bilan 17, Treier, Chessa ne, Kruslin 22, Happ 6, Katic 5, Re ne, Burnell 20, Bendzius 15, Gandini ne, Gentile 9. All. Casalone

